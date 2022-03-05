РЖД готовы вывезти с Юга России еще около четырех тысяч туристов

5 мар. 15:15

В праздничные дни марта ОАО "РЖД" намерено организовать около 4 тыс дополнительных мест в поездах с Черноморского побережья, а при необходимости - увеличить этот объем.

На сегодняшний день РЖД предоставили почти 1,6 тыс дополнительных мест в поездах из Анапы, Новороссийска и Адлера, компания располагает достаточным количеством подвижного состава для этого, - передает "Интерфакс".

Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме, билеты продаются по фиксированным ценам, обслуживание пассажиров осуществляется в штатном режиме, - добавили в РЖД.