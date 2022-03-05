Джейхун Байрамов: украинско-российские переговоры важны, они могут привести к позитивным результатам

5 мар. 15:05

Азербайджан считает необходимым продолжение диалога между Россией и Украиной, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Состоялись уже два раунда переговоров. Считаем, что продолжение переговоров важно и они могут привести к позитивным результатам", - цитирует его ТАСС.

Глава МИД Азербайджана отметил, что Баку приветствует установление сегодня режима тишины и открытие гуманитарных коридоров.

Байрамов указал, что Баку и Анкара активно участвуют в урегулировании ситуации вокруг Украины и проявляют ответственную позицию.