Военно-Грузинская дорога осталась закрытой для грузовиков

5 мар. 14:51

Ухудшение погоды сегодня утром привело к временному закрытию Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта, и хотя к полудню движение открыли для легковых автомобилей, трасса остается закрытой для грузовиков, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи... с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств ...разрешено движение для всех видов автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта на участке "Владикавказ - Ларс" в направлении на выезд из РФ с 13:50 мск 5 марта до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, с 05:45 мск Военно-Грузинская дорога сегодня была закрыта для всех видов транспорта.