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Лавров: у России пока нет данных о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

Лавров: у России пока нет данных о сроках третьего раунда переговоров с Украиной

Россия пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы, как хорошо было известно украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвигаться на проведение такого третьего раунда", - цитирует его ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что представители российской делегации на переговорах пока ожидают информации от Украины. РФ уже четко обозначила свои условия на переговорах, добавил Лавров.

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