S7 открывает прямое авиасообщение Махачкала – Хабаровск

5 мар. 14:31

Уже в конце марта из Махачкалы в дальневосточный Хабаровск отправится первый прямой авиарейс, - сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"Открывается новое направление из Махачкалы в Хабаровск. Первый рейс запланирован на 27 марта. Хабаровск является не только одним из крупнейших городов на Дальнем Востоке, но и насчитывает одну из самых больших дагестанских диаспор в стране. Так что направление очень актуальное", - цитирует собеседника ТАСС.

Выполнять рейсы по понедельникам и четвергам с промежуточной пересадкой в Новосибирске будет российская авиакомпания S7 Airlines.

Вылет из аэропорта Махачкалы планируется в 14:00 мск (промежуточная пересадка на 50 минут в аэропорту Новосибирска) с прибытием в Хабаровск в 06:50 по местному времени (длительность полета составит 9 часов 50 минут). Вылет из аэропорта Хабаровска в 08:05 по местному времени (промежуточная пересадка 1 час 55 минут в аэропорту Новосибирска) с прибытием в Махачкалу в 13:00 мск (длительность полета составит 11 часов 55 минут), - добавили в пресс-службе.