"Балтика" останется в России

5 мар. 14:27

Пивоваренная компания "Балтика" приняла решение продолжить свою деятельность в России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Балтика" продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в России, адаптируя процессы и планы к наступившим изменениям", - сказано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что датская пивоваренная компания Carlsberg, в которую входят также такие бренды, как Tuborg, Holsten и Kronenbourg, сообщила о приостановке экспортных поставок продукции в адрес дочерней компании "Балтика". В Carlsberg также решили остановить новые инвестиции в Россию.