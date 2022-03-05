В Кремле оценили, смогут ли Европа и США изолировать Россию

5 мар. 14:10

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционное давление ряда стран Европы или США не может обеспечить изоляцию России.

"Безусловно, есть отказ от отношений, свертывание экономических отношений, введение различных ограничительных мер в экономике со стороны целого ряда государств - европейские страны, США, Канада, Япония и ряд других. Но это не означает изоляции России", - поведал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия.

Песков обратил внимание на то, что в мире много и других стран, которые в своей политике "гораздо более сбалансированы" и "иногда более разумно относятся к динамике развития международных отношений".