Украинские экстремисты взорвали жилой дом в Мариуполе

5 мар. 14:11

Нацистские головорезы из экстремистского и запрещенного в России батальона "Азов" после объявления об открытии гуманитарных коридоров в Волновахе и Мариуполе подорвали жилой дом в Мариуполе, - заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Дом был взорван после того, как мы объявили, что с 10 часов по московскому времени открываем гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из двух населенных пунктов: Волноваха и Мариуполь", - сказал он в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

Руководство батальона готовило план уничтожения гражданского населения в Мариуполе, чтобы обвинить в этом Россию, - добавил представитель Народной милиции ДНР.

Российские СМИ сообщают, что под завалами взорванного здания находится около 200 мирных граждан.