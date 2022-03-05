Ильхам Алиев: Карабах и Зангезур станут раем на земле

5 мар. 14:08

Руководство Азербайджана ставит целью создать в Карабахе и Зангезуре буквально рай на земле, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с исполнительным директором программы ООН по населенным пунктам Маймунах Мохт Шариф.

Глава государства подчеркнул, что игнорирование международных организаций и крупных фондов строительства в Карабахе и Зангезуре неприемлемо.

Ильхам Алиев также напомнил, что Армения как агрессор должна понести наказание и на международном уровне, а также выплатить компенсацию.