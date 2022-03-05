Lufthansa Systems не будет работать с российскими авиакомпаниями

5 мар. 13:59

Немецкая компания Lufthansa Systems, поставляющая услуги в области IT для авиаотрасли, письмом сообщила о разрыве сотрудничества с российскими авиакомпаниями.

"Мы с беспокойством наблюдаем за нынешними драматическими событиями в российско-украинском конфликте и глубоко тронуты происходящим. Являясь ведущим поставщиком ИТ-услуг, Lufthansa Systems обслуживает около 350 клиентов международных авиакомпаний. Из них около десяти авиакомпаний - из России. Мы осознаем свою ответственность и действуем в соответствии с введенными санкциями. Поэтому Lufthansa Systems решила прекратить все услуги для российских клиентов", - говорится в письме, передает "Интерфакс".

За решением Lufthansa Systems последует остановка сервисов планирования рейсов и взлетно-посадочных характеристик воздушных судов. Среди пользователей услуг компании в России находилась и группа "Аэрофлот".