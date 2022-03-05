Российским авиакомпаниям рекомендуют прекратить все международные рейсы

5 мар. 13:58

Росавиация дает рекомендацию российским авиакомпаниям с завтрашнего дня приостановить все международные рейсы на фоне массовых арестов воздушных судов за рубежом. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Рекомендация касается российских авиакомпаний, у которых есть зарегистрированные в реестрах других стран самолеты в рамках договора о лизинге с иностранной организацией.

Перевозчикам стоит с полуночи 6 марта временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории РФ в пункты других государств, в обратном направлении - с полуночи 8 марта.