Electronic Arts и Rockstar Games прекратили продажу видеоигр в России

5 мар. 13:55

Американские компании Electronic Arts (EA) и Rockstar Games приостановили продажи своих видеоигр на территории России. Об этом сообщается на сайтах корпораций.

В EA пояснили, что игры и прочая продукция будут недоступны в магазине Origin и приложении EA в России до тех пор, пока не разрешится ситуация вокруг Украины.

На страницах игр в сервисах Rockstar вместо кнопки для покупки указано оповещение о недоступности товара в стране или регионе клиента. При этом ранее купленные игры работаю и продолжат получать обновления.