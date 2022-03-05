Украинская сторона не дала гуманитарный коридор жителям Мариуполя – ДНР

5 мар. 13:39

Украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя, - сообщил сегодня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Боевики вооруженных формирований Украины намеренно не оказывают необходимую помощь нуждающимся, чтобы они не смогли покинуть населенный пункт Волноваха", - говорится в заявлении штаба теробороны ДНР, опубликованном в его телеграм-канале, передает ТАСС.

Также необходимой помощи жителям города Волноваха в Донбассе, нуждающимся в эвакуации, не оказывают и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), - добавили в штабе.