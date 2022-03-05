Песков предрек бурный рост российской экономики

5 мар. 13:34

Российскую экономику после нынешнего спада ожидает бурный экономический рост, такой прогноз дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что в какой-то момент иностранные компании возвратятся на российский рынок, чтобы нагнать упущенное и вернуть прежние позиции.

Текущую ситуацию в экономике России Песков охарактеризовал как экстраординарную, констатировав, что страна нуждается в экстраординарных мерах, а санкции Запада против России он назвал "экономическим бандитизмом".