Власти Узбекистана поддержат мигрантов из-за ситуации в России

5 мар. 12:58

В Узбекистане на фоне сложной экономической ситуации в России решили поддержать трудовых мигрантов, 2-3 млн узбекистанцев находятся в настоящее время в России.

Согласно постановлению "О дополнительных мерах поддержки граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом и членов их семей", с 1 мая 2022 года мигрантам и их семьям ежегодно на основании письменного представления помощников хокимов будет оказываться: разовая материальная помощь в размере двукратного размера БРВ семьям мигрантов, зарегистрированным в "Едином реестре социальной защиты"; пятикратный размер БРВ на покупку лекарств, инвалидных колясок, слуховых аппаратов и ортопедических изделий будет выплачиваться членам семей мигрантов, зарегистрированных в информационной системе "Единый реестр социальной защиты"; бесплатные путевки в санатории и профилактории членам семей трудовых мигрантов, достигших пенсионного возраста или имеющих инвалидность I или II группы; путевки в детские лагеря детям мигрантов, включенных в систему "Единый реестр социальной защиты".

С 1 марта 2022 года организованным трудовым мигрантам, выезжающим за границу на работу и включенным в одну из "тетрадей", будут предоставляться микрозаймы на сумму до 10 млн сумов, сроком на один год.

Также до конца года будут выплачиваться компенсации: на покрытие расходов, связанных со сдачей квалификационных экзаменов по иностранным языкам или профессиям, в случае их успешной сдачи – в размере трехкратного БРВ; на приобретение проездного билета – в размере двукратного БРВ; на оформление рабочей визы – в размере пятикратного размера БРВ.