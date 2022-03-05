Украина "открестилась" от долгов перед Россией

5 мар. 12:49

Кабинет министров Украины ввел мораторий (запрет) на выполнение "денежных и других" обязательств перед Россией и связанными с Российской Федерацией лицами.

В соответствии с постановлением №187 от 3 марта правительство для обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины установило мораторий (запрет) на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются Россия или связанные с ней лица.

"Указанное ограничение не применяется к гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Украины на законных основаниях, и юридическим лицам, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях или исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях", - говорится в документе, передает "Интерфакс".

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до вступления в силу закона об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с Россией, но не более одного месяца со дня прекращения или отмены военного положения.