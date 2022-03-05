"Ашан" ввел лимит на отдельные товары

5 мар. 12:35

Сеть московских магазинов "Ашан" ввела ограничения на покупку консервов, растительного масла, круп и сахара за одно посещение.

В торговых залах столичных "Ашанов" появились предупреждающие надписи об ограничениях на покупку ряда товаров: "Уважаемые покупатели! Каждый день мы пополняем полки, потому вы всегда найдете все необходимые товары. Приобретайте, пожалуйста, не более 5 банок консервированных продуктов, 5 литров растительного масла, 5 кг товаров категории крупа, мука, макаронные изделия, 10 кг сахар-песок. За одно посещение", - говорится в развешенных объявлениях, передает РИА Новости.

Покупатели брали по несколько пачек макаронных изделий и круп, но большого ажиотажа вокруг ограниченных категорий товара нет.