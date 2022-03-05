Минсельхоз: спрос на сахар в России вырос, но перебоев с поставками нет

5 мар. 12:34

В Минсельхозе РФ сообщили, что сахарные компании выполняют обязательства перед торговыми сетями, проблем с поставками нет.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел межведомственный штаб по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен. Было отмечено, что на рынке сахара есть увеличение спроса как со стороны предприятий, так и со стороны оптовых компаний.

При этом поставщики выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами.

В Минсельхозе отметили, что бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей.

"Производителей призвали придерживаться исторического принципа поставок сахара – объем отгрузки конкретному потребителю должен определяться по среднему значению за последние три недели", - сообщается н странице ведомства в телеграм-канале.

Также в Минсельхозе добавили, что в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс т - это поможет выровнять баланс спроса и предложения на рынке.