Минцифры России пока не предлагало отменить ответственность за нелицензионный софт

5 мар. 12:27

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не выступало с инициативами по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения и на сегодня не поддерживает их. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса", - сказано в нем.

Кроме того, ведомство считает необходимым стимулирование перехода на отечественный софт.

Напомним, ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на таблицу с заголовком "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" сообщил, что руководство России обсуждают отмену ответственности за применение нелицензированного ПО.