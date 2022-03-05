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Минобороны Турции будет твердо стоять на соблюдении Конвенции Монтре

Минобороны Турции будет твердо стоять на соблюдении Конвенции Монтре

Турция выступает за доверие и стабильность, а не за спекуляции с Конвенцией Монтре, которые не принесут пользы никому, - заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Будучи страной с самым протяженным побережьем на Черном море, мы с самого начала выступали здесь за мир, спокойствие и стабильность. Мы снова выражаем ту же позицию и принцип. Мы продолжаем наши контакты в рамках этого принципа. Главное для Турции - доверие и стабильность. Мы сделали свою часть в этом отношении. Поэтому каждый должен знать, что статус Монтре является важной основой для всех прибрежных стран, всего региона и всего мира. Спекуляции вокруг Монтре никому не принесут пользы", - сказал Акар, передает РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.

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