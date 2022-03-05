Пушилин усомнился в безопасности гуманитарного коридора через Запорожье

5 мар. 11:58

Гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации, - предупредил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"По нашей информации, там крайне небезопасно, поэтому нести ответственность за тот коридор нам проблематично: там действуют националистические батальоны и уже совершаются провокации", - сказал он сегодня в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Напомним, ранее о возможности эвакуации людей в направлении Запорожья сообщил горсовет Мариуполя.