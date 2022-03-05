Авианож в спину России: почему Армения первой заблокировала российский самолет?

Два дня назад, 3 марта, союзник России Армения задержала в аэропорту "Звартноц" самолет российской компании S7 Airlines. Это было сделано в рамках применения антироссийских санкций в авиационной сфере по требованию ирландской лизинговой компании SMBC Aviation Capital, принадлежащей японской финансовой группе Sumitomo Mitsui. Летевший в этот момент в Ереван рейс "Уральских авиалиний", чтобы не рисковать, развернулся в воздухе и сел в аэропорту Минеральных Вод.

После этого инцидента S7 Airlines объявили сначала о частичной, а затем о полной приостановке международных авиарейсов, поскольку компания не может быть уверена, что другие государства позволят ее самолетам вернуться в Россию, если даже союзная страна задерживает их. Сегодня же от рейсов в Ереван отказались "Уральские авиалинии".

Официально Комитет гражданской авиации Армении объясняет задержание самолета S7 Airlines "вопросами к документации по срокам летной годности" и утверждает, что самолет задержан лишь временно, пока приостановлено разрешение на его полеты. Однако в данном случае важны не объяснения, а сам факт, что давний российский союзник первым начинает исполнять санкционные ограничения, наложенные на Россию Западом.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, подобное поведение Армении была ожидаемым. "Это очень понятно. У Еревана есть две причины, почему он первым начал применять антироссийские санкции, несмотря на статус союзника", - сказал он.

"Первая причина – продолжение крена в сторону Запада. Как известно, Армения постоянно расширяет сотрудничество с НАТО и с Европейским союзом, и в рамках этого курса она делает все, чтобы привлечь их симпатии. Поэтому сейчас Армения хочет выслужиться перед ЕС и НАТО, доказать им, что она своя, что соглашение об ассоциации с ЕС у нее действует, и что она готова развивать отношения с НАТО", - пояснил Алексей Фененко.

"Вторая причина – недовольство Еревана российской политикой на Южном Кавказе. Прежде всего Армения хотела бы как-то отомстить России за ее позицию во время боевых действий осенью 2020 года. Армянские власти действительно рассчитывали на то, что Москва их поддержит в войне против Азербайджана, что им удастся привлечь российскую армию для ведения боев с азербайджанскими военными. Также Армения негативно восприняла заключение Россией союзнических отношений с Азербайджаном, и теперь ищет способы на это отреагировать. Случай с самолетом S7 – как раз такой способ", - подчеркнул политолог.

На фоне резко усложнившейся для России международной обстановки подобный шаг Армении является безусловно недружественным. Ереван мог бы позволить российскому самолету вернуться в РФ, несмотря на предписание ирландской "дочки" японской финансовой группы, и это не имело бы для него значительных негативных последствий. В этом и состоит союзничество – в учете интересов союзников. Возможно, с точки зрения Армении, для нее настала пора менять союзников, но как это решение здесь и сейчас оценят в России?