Турция обсуждает с РФ и Украиной вопрос эвакуации своих граждан из Киева

5 мар. 11:46

Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной по эвакуации своих граждан. Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Вечером 24 февраля мы отправили два самолета А400М для гуманитарной помощи. В то же время мы планировали эвакуацию наших граждан", - отметил он.

По словам Акара, сейчас два турецких самолета ждут в аэропорту Борисполь в Киеве в связи с закрытием воздушного пространства. "Мы продолжаем наши контакты и с Россией, и с Украиной по этому вопросу", - цитирует министра РИА Новости.