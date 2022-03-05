"Газпром Pay" заменит PayPal в России?

5 мар. 11:46

ПАО "Газпром" подало заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Газпром Pay".

Товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 36 и 42. Под брендом "Газпром Pay" можно будет оказывать банковские услуги и проводить финансовые операции, оказывать услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа, совершать электронные платежные услуги с мобильных устройств и операции по обмену виртуальных валют, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что на территории России прекратила работу платежная компания PayPal Holdings Inc, приостановила работу платежная система Apple Pay, а система Google Pay не работает у клиентов банков, попавших под санкции.