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Вандалы похитили таблички с памятников в алматинском парке

Вандалы похитили таблички с памятников в алматинском парке

Казахстанские правоохранители накануне обнаружили в парке 28 панфиловцев в Алматы пропажу чугунных табличек с мемориальных памятников и металлических букв с гранитного триптиха, установленного к 30-летней годовщине Победы, по факту начато досудебное расследование, - сообщили в городском департаменте полиции.

Всего в парке повреждено около 15-ти табличек с именами героев, разбита гранитная плитка, повреждена также надпись на центральном мемориале возле Вечного огня, - передает РИА Новости.

Полицейские заверили: виновные в краже будут установлены и привлечены к ответственности.

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