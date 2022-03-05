Европа готова ужесточить санкционное давление на Россию

Спустя девять дней спецоперации России на Украине не предвидится смягчения позиций ни со стороны Москвы, ни со стороны ее геополитических оппонентов.

Кремль, несмотря на телефонные переговоры президента России Владимира Путина с французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом, сообщает, что операция будет продолжена вплоть до выполнения ее целей – денацификации и демилитаризации Украины и отказа Киева от намерений вступить в НАТО.

Со своей стороны, Запад призывает Россию решить конфликт с Украиной путем переговоров. Недавно пресс-секретарь Госдепа Виктория Нуланд даже заявила о готовности США снять санкции, если прекратятся военные действия Москвы.

Киев рассчитывает на поддержку Запада, которая должна заключаться в поставке помощи (военной и гуманитарной) Украине и введении все более вредоносных санкций против России. С такими призывами почти ежедневно выступает украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того, он просит предоставить Украине членство в Евросоюзе и ввести бесполетную зону в украинском небе.

"Сейчас я прошу вас закрыть небо. А если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты, скажите, это несправедливо?", - заявил накануне Зеленский.

На гуманитарную помощь и поставки вооружений страны ЕС готовы. Польша и Германия приняли несколько тысяч украинских граждан. ФРГ поставила Украине противотанковые системы. В вопросе санкций Брюссель тоже потакает Киеву. Европа ввела длинный список санкций против России, включая ее отключение от SWIFT, запрет на операции в евро, запрет продажи технологий и некоторых товаров, выход из инвестиционных проектов и прекращение сотрудничества с ведущими российскими банками.

Европе этого мало. Европейцы уверены, что чем сильнее будет санкционное давление на Россию, тем больше шансов на прекращение боевых действий на Украине. Страны-члены намерены вводить новые меры. Усердствуют в этом вопросе не только "младоевропейцы", но и Старая Европа.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время телефонных переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом призвал расширить и ужесточить санкции ЕС, а также предоставить Украине статус кандидата в члены Альянса. Аналогичные намерения по рестрикциям обозначил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Сегодня мы четко установили, что серьезность того, что поставлено на карту, требует от нас усиления санкций и принятия последствий введения этих санкций", — рассказал представитель Елисейского дворца после телефонного разговора Макрона с Путиным. По словам чиновника, Париж не позволит Москве заплатить за Украину меньшую цену.

Напомним, что Макрон до спецоперации был одним из немногих европейских политиков, наряду с Шольцем, добивавшихся недопущения эскалации. В феврале он совершил визит в Москву и, по слухам, пообещал Путину гарантировать нейтральный статус Украины за рамками НАТО.

Активность проявляет по традиции и Великобритания. Министерство иностранных дел Великобритании пообещало заморозить все активы основателя USM Holdings Алишера Усманова и главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова и заблокировать им въезд в Соединенное Королевство. Накануне британские власти сообщили, что собираются размещать на конфискованных виллах российских бизнесменов украинских беженцев.

Новые удары по экономике России готовится нанести ее самый важный торговый партнер Германия. Шольц заявил о желании начать закупать газ в обход России. "Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование, но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что... могут также возникнуть трудности... Мы подготовились к тому, чтобы покупать газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", - отметил канцлер.

После начала боевых действий немецкое правительство заблокировало газопровод "Северный поток-2". Министр экономики ФРГ Роберт Хабек 24 февраля сказал о решении отказаться от газа и угля из страны, "которая не соблюдает более международное право", имея ввиду Россию. К 2035 году Германия хочет покрывать свой энергетический спрос исключительно за счет ВИЭ.

Что касается бесполетной зоны и членства в ЕС, то по первому вопросу существует консенсус, а по второму Европа расколота. Даже самый жесткий противник России Великобритания исключает закрытия неба над Украиной, так как это требует ввода наземных войск НАТО и приводит к войне Альянса с Москвой. По поводу членства Украины, Грузии и Молдавии в ЕС власти ФРГ заявили, что данный вопрос не стоит на повестке дня.

Какие еще меры предпримет ЕС с целью усилить давление на Россию, зависит от хода специальной военной операции. Чем больше потерь будет нести ВСУ и терять территорий, тем выше вероятность более губительных для российских экономики рестрикций. При этом шанс на остановку санкционной машины тоже есть, пока продолжаются российско-украинские переговоры в Беларуси. Сегодня стороны договорились открыть "гуманитарные коридоры" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи.