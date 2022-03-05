Образовательные платформы Coursera и Pearson приостанавливают работу в России

5 мар. 11:32

Американская образовательная платформа Coursera и британская образовательная корпорация Pearson временно останавливают свою деятельность на территории России из-за специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.

"Мы не будем поддерживать финансовое или репутационное благосостояние российских преподавателей и организаций на платформе Coursera, пока эта трагедия происходит, равно как не стремимся зарабатывать в регионе в условиях гуманитарного кризиса. В итоге мы приостанавливаем всю [нашу] деятельность в России", - информирует Coursera.

В заявлении Pearson отмечается, что "приоритетом [корпорации] по-прежнему остается поддержка наших украинских сотрудников и их семей".

"Pearson приостанавливает доставку своих продуктов и продажу услуг как в России, так и в Белоруссии. И мы обязуемся пожертвовать £1 млн ($1,3 млн) благотворительным организациям, которые поддерживают направление гуманитарной помощи", - сообщает британская образовательная платформа.