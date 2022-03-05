Коронавирус выявили у 86,8 тыс россиян

5 мар. 11:21

За минувшие сутки в России выявлено 86 769 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев в Свердловской области - 4 802, Самарской области - 3 576, Санкт-Петербурге - 3 481. В Москве выявили 2 060 случаев, в Краснодарском крае - 1 510, в Московской области - 1 409, в Крыму - 720, в Ставропольском крае - 552, в Адыгее - 330, в Кабардино-Балкарии - 220, в Дагестане - 165, в Карачаево-Черкесии - 160, в Северной Осетии - 113, в Ингушетии - 67, в Чечне - 37.

Общее число инфицированных в России достигло 16 861 793 человек.

Госпитализированы за сутки 9 295 человек, на 5,6% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении 155 725 человек, за все время 14 418 916 человек.

Умерли за сутки 750 пациентов, за все время - 355 537.