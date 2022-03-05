"Госуслуги" помогут российским туристам вернуться домой

5 мар. 11:11

На портале "Госуслуги" заработала форма обратной связи для туристов, испытывающих проблемы с возвращением в Россию из-за рубежа, разработанная Ростуризмом и Минцифры РФ, - сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"По поручению вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на "Госуслугах" для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию", - рассказали в ведомстве, передает РИА Новости.

С помощью новой формы можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой.

Также в ведомстве напомнили, что если туристам позволяет возможность и нет времени ждать, им можно рассмотреть варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт.