Борис Джонсон: Европе нужна общая стратегия для снижения энергозависимости от России

5 мар. 11:04

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо выработать общую европейскую стратегии по снижению зависимости от российских энергоресурсов.

"Важно, чтобы мы в Соединенном Королевстве не читали проповедь странам, которые в значительной степени зависят от российского импорта", - отметил он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Все страны Европы, указал Джонсон, зависимы от российского импорта газа и нефти, не только Германия и Италия.

"Нам нужна общая европейская стратегия, чтобы уйти от этой зависимости", - уверен глава британского правительства.