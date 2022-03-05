Samsung готовится возобновить работу в России

5 мар. 10:59

Компания Samsung в ближайшее время планирует возобновить работу в России в обычном режиме. Об этом сообщил источник внутри компании.

"В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

По словам источника, в настоящее время Samsung работает над поиском решений по восстановлению поставок в Россию. "Что касается сервисного обслуживания – оно производится в полном объеме", - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, компания продолжает поддерживать приложения и сервисы.