Лавина отрезала от внешнего мира часть Тляратинского района Дагестана

5 мар. 10:48

Снежная лавина, сегодня ночью сошедшая на трассу, заблокировала транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами и районным центром Тляратинского района Дагестана.

"В Тляратинском районе на шестом километре автодороги республиканского значения Анцух-Тлярата произошел сход снежной лавины. Дорога перекрыта на протяжении 100 м. Транспортное сообщение прервано с населенными пунктами и районным центром Тляратинского района. Пострадавших нет", - цитирует сообщение пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства региона "Это Кавказ".

Для расчистки снежных завалов переброшены две единицы дорожной техники, планируется, что проезд по временной схеме будет открыт в 12 часов дня.