РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавина отрезала от внешнего мира часть Тляратинского района Дагестана

Лавина отрезала от внешнего мира часть Тляратинского района Дагестана

Снежная лавина, сегодня ночью сошедшая на трассу, заблокировала транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами и районным центром Тляратинского района Дагестана.

"В Тляратинском районе на шестом километре автодороги республиканского значения Анцух-Тлярата произошел сход снежной лавины. Дорога перекрыта на протяжении 100 м. Транспортное сообщение прервано с населенными пунктами и районным центром Тляратинского района. Пострадавших нет", - цитирует сообщение пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства региона "Это Кавказ".

Для расчистки снежных завалов переброшены две единицы дорожной техники, планируется, что проезд по временной схеме будет открыт в 12 часов дня.

1260 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version