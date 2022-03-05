В МЧС посоветовали россиянам дозировать просмотр новостей

5 мар. 10:42

Психологи МЧС России рекомендуют дозировать просмотр новостей, защищая себя от эмоциональной перегрузки на фоне событий на Украине.

"В такой ситуации в первую очередь очень важно дозировать потребление информации, потому что сейчас этой информации очень много, самой разной в различных источниках. <...> Такой огромный поток для нашей психики является перегрузкой", - заявила заместитель директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева.

По ее словам, необходимо определить для себя несколько источников, которым вы доверяете, и просматривать новости в какое-то определенное время несколько раз в день.

Замглавы ЦЭПП отметила, что еще один способ сохранить стабильное психологическое состояние - это продолжать заниматься привычными делами. "То есть составить план на день, который соответствует обычному ритму жизни, стараться по возможности его придерживаться, давать себе ощущение последовательности, системности и тем самым возвращать себе чувство стабильности", - цитирует ее ТАСС.