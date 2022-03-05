Анна Нетребко отказалась от выступлений

5 мар. 10:31

Оперная дива Анна Нетребко решила на время уйти со сцены из-за давления международного культурного сообщества.

"В настоящий момент Анна приняла решение не выступать. Еще раз хочу подчеркнуть: Анна Нетребко - музыкант, певица, артистка мира. Свои чувства она выражает через музыку, так как музыка - высшая и лучшая форма диалога", - заявил продюсер артистки Максим Берин, пишет РИА Новости.

Ранее от работы с российской певицей отказались Баварская государственная опера и "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке.