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Анна Нетребко отказалась от выступлений

Анна Нетребко отказалась от выступлений

Оперная дива Анна Нетребко решила на время уйти со сцены из-за давления международного культурного сообщества.

"В настоящий момент Анна приняла решение не выступать. Еще раз хочу подчеркнуть: Анна Нетребко - музыкант, певица, артистка мира. Свои чувства она выражает через музыку, так как музыка - высшая и лучшая форма диалога", - заявил продюсер артистки Максим Берин, пишет РИА Новости.

Ранее от работы с российской певицей отказались Баварская государственная опера и "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке.

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