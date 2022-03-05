Аксенов будет избавляться от лживых чиновников

5 мар. 10:31

Главы ряда крымских муниципалитетов схитрили, когда выполняли поручение властей о личном контроле за ценами на продовольственные товары и решили ограничиться телефонным опросом местных магазинов, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ряд глав администраций, когда мы говорили о мониторинге цен на продовольствие, и я говорил, что необходимо личное участие, к сожалению, решили, что они самые хитрые и сказали своим торговым отделам: обзванивайте магазины, и они пусть дают вам цены. Понятно, магазины бирки поставили, сфотографировали и тут же поставили опять другие назад", - сообщил он, передает Крыминформ.

Таким чиновникам Аксенов пригрозил жесткими наказаниями и заверил, что в следующий раз таких "хитрецов" он попросит искать работу в другом месте.