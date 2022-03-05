Россия останется без сыров и лосося из Чили

5 мар. 10:19

Поставки, предназначавшиеся для России, будут перенаправлены на другие рынки из-за проблем с логистикой, сообщили в МИД Чили.

"Логистические цепочки нарушены, и будет сложно достичь российского рынка, поэтому их [поставки] придется перенаправить", - рассказал замглавы МИД по вопросам экономических связей Чили Родриго Яньес в интервью телеканалу Emol TV.

Он подчеркнул, что Россия "для [чилийского] лосося это второй-третий по важности рынок, для молочных продуктов, сыров и прочего - главный".

Россия входит в топ-30 стран по объему торгового оборота с Чили.