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Украина получит очередной транш финансовой европомощи

Украина получит очередной транш финансовой европомощи

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на внеочередном заседании, прошедшем накануне, утвердил экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, - сообщили в ЕИБ.

"Этот пакет первичной помощи гарантируется ЕС. Он поможет украинским властям удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, в частности закупку продовольственных товаров, медикаментов и горючего для граждан", - отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

Экстренная поддержка будет доступна в течение нескольких дней: ЕИБ перечислит средства, доступные в пределах двух его кредитов. Также банк ищет пути, как ускорить предоставление дополнительных 1,3 млрд евро, - сообщил президент ЕИБ Вернер Хойер.

"Как только условия позволят, мы поможем отстроить то, что будет разрушено на Украине. Мы также будем принимать меры, чтобы помочь всем странам как в ЕС, так и соседним, справиться с прибытием беженцев с Украины и экономическими потерями", - добавил он.

Также совет согласовал продолжение работы ЕИБ по дальнейшим инициативам в рамках экстренного пакета солидарности с Украиной.

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