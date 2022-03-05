Официально: продлено ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России

5 мар. 10:00

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов в южной и центральной части России продлевается до 14 марта, такое сообщение опубликовано на сайте Росавиации.

Ранее сегодня о решении продлить запрет на полеты, введенный 24 февраля, сообщили СМИ.

"До 14 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", - отметили в Росавиации.

Речь идет об Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте.

Для перевозки пассажиров в закрытые воздушные гавани российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты - через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы: они работают в штатном режиме и обладают достаточной пропускной способностью.