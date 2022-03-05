В Москве появилась комиссия по повышению устойчивости экономики

5 мар. 9:58

Руководство Москвы приняло решение создать комиссию по повышению устойчивости развития экономики города в условиях санкций. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами. В этой связи я принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично", - поведал градоначальник.

Он подчеркнул, что первыми задачи комиссии являются организация мониторинга ситуации, принятие срочных мер реагирования, поддержка бизнеса и граждан.

Собянин акцентировал внимание на том, что нынешняя ситуация нестандартная и потребует выдержки, мужества и решительных действий.

"За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008-2009 годов, 2014-2015 годов и 2020 года. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз", - резюмировал столичный мэр.