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The Washington Post сделает авторов анонимными в России

The Washington Post сделает авторов анонимными в России

Американская газета The Washington Post продолжит работу в России, но не будет указывать в публикациях, написанных работающими в РФ корреспондентами, имена авторов.

"The Washington Post будет убирать подписи и выходные данные из материалов, подготовленных нашими журналистами в России. Цель - гарантировать безопасность сотрудников", - написал журналист газеты Пол Фархи в Twitter.

Решение принято в связи с новыми нормами российского законодательства.

Напомним, президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.

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