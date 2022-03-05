The Washington Post сделает авторов анонимными в России

5 мар. 9:56

Американская газета The Washington Post продолжит работу в России, но не будет указывать в публикациях, написанных работающими в РФ корреспондентами, имена авторов.

"The Washington Post будет убирать подписи и выходные данные из материалов, подготовленных нашими журналистами в России. Цель - гарантировать безопасность сотрудников", - написал журналист газеты Пол Фархи в Twitter.

Решение принято в связи с новыми нормами российского законодательства.

Напомним, президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.