Ураганный ветер оставил без света десятки тысяч астраханцев

5 мар. 9:54

Сильный ветер, ночью разбушевавшийся в Астраханской области, сносит кровли зданий и обрывает линии электропередачи, - сообщает региональный главк МЧС в субботу.

"По данным на 06:00 отмечается частичное отключение потребителей электроэнергии, а также частичное повреждение кровли зданий и жилых домов. Без электроэнергии остались 35 тыс 675 жителей, 11 тыс 890 домов", - говорится в сообщении пресс-службы, передает "Интерфакс".

В зону частичного отключения попали 43 населенных пункта в 4 муниципальных образованиях области. Жизнеобеспечение в населенных пунктах восстанавливают аварийные бригады.