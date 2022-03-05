Армянские боевики обстреляли Геранбойский район Азербайджана

5 мар. 9:38

Сегодня ночью, 5 марта, в течении десяти минут - с 00:40 до 00:50 - члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района, - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры, потерь среди их личного состава и техники нет.

Сейчас ситуация на этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений, - говорится в сообщении оборонного ведомства.