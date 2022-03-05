Магазины Hermes, Chanel, Louis Vuitton и Cartier закрываются в России

5 мар. 9:30

В России временно закрываются магазины брендов Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Cartier.

"Мы с сожалением приняли решение временно закрыть наши магазины в России и приостановить всю коммерческую деятельность с 4 марта", - говорится в сообщении Hermes.

С 6 марта из-за "ситуации в регионе" в России будут закрыты 124 бутика Louis Vuitton, передает агентство Франс-Пресс.

Модный дом Chanel закрывает 17 бутиков в России, причиной стала "серьезная неопределенность и сложности в работе".

О приостановке коммерческой деятельности в России сообщил также ювелирный дом Cartier. "Учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, мы с сожалением остановили нашу работу на Украине 24 февраля и приостановили коммерческую деятельность в России 3 марта", - говорится в заявлении ювелирного дома.