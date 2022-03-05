Власти Ставрополья наградили "женщин года"

5 мар. 9:30

На Ставрополье в 24-й раз прошел городской конкурс "Женщина года" – его победительницы получили автомобили.

На звание лучшей в этот раз претендовала 61 одна участница, среди которых были председатель общественной организации "Трезвый Ставрополь", начальник кабельного участка цеха сварочного оборудования, педагоги, фотохудожники, доктор исторических наук и даже первый в истории "Заслуженный мастер спорта" России и тренер по тхэквондо.

Фамилии победительниц в трех номинациях "вытрясли" через сито из золотой пыли на белоснежный холст губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и мэр города Иван Ульянченко - они пожелали всем женщинам Ставрополья в преддверии праздника здоровья, мирного неба, женского счастья, - передает "АиФ-Ставрополье".

Первое место в номинации "Женщина на высоте" заняла главный врач Краевого клинического кардиологического диспансера Ирина Терентьева. Лучшей "Хранительницей семейного очага" стала мать восьми детей Елена Нечаева, а премию в номинации "Успешная молодость" получила учитель русского языка и литературы лицея № 14, Анастасия Шрамко.

Победительницам вручили ключи от автомобилей отечественного производства, а многодетной семье досталась целая "ГАЗель".