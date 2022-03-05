Смертельный пожар произошел на рынке в Кабардино-Балкарии

5 мар. 9:24

Человек погиб во время пожара в городе Прохладный сегодня утром, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сигнал о возгорании в магазине на территории рынка поступил в 06:10 мск. На месте событий пожарные выяснили, что пламя охватило кровлю двухэтажного магазина на площади 150 кв м. Огонь мог перекинуться на соседние строения.

К 08:00 площадь пожара выросла до 900 кв м.

В 07:51 пожар удалось локализовать, в 08:25 - ликвидировать открытое горение, ведется проливка конструкций.

"На месте происшествия обнаружен труп женщины", - сообщили в МЧС.