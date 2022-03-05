В России подорожают чай и кофе

5 мар. 8:38

Цена закупки чая и кофе, которые ввозятся в Россию из-за границы вскоре вырастет соразмерно изменению курса доллара, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"На фоне ситуации вокруг Украины производители кофе и чая стали требовать от российских импортеров стопроцентной предоплаты, а из-за повышения курса иностранных валют закупки для отечественных компаний стали еще дороже", - объяснил эксперт.

По словам Чантурия, цена для магазинов может вырасти соразмерно изменению курса доллара, а для потребителей цены могут измениться не столь существенно "за счет уменьшения наценки ритейлеров и ее дифференцирования для разных ценовых категорий".

Бесперебойность поставок чая и кофе в Россию можно сохранить путем скорейшего и адекватного восприятия новой цены товара со стороны розничных магазинов, уверен он. Ритейл должен позволить поставщикам повысить цены, а также сократить время отсрочки платежа, ввести месячный мораторий на штрафы за непоставку.

"В противном случае есть риск, что перебои могут начаться приблизительно через два месяца", - предупредил Чантурия.