Сингапур ввел санкции в отношении ВТБ и еще трех банков

5 мар. 8:23

Сингапур вводит санкции против банков ВТБ, "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, также запрещаются транзакции с криптовалютой.

"Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, финансовым компаниям, страховым компаниям, посредникам, биржам, поставщикам платежных услуг запрещается работать с банками ВТБ, "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ", - сообщает МИД республики.

В заявлении ведомства, опубликованном в субботу, говорится, что "запрещается заключение сделок, предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству РФ, Центральному банку РФ, а также любому юридическому лицу, которое они контролирует или которое действует от их имени", отметили в ведомстве.

Сингапур вводит ограничения на "покупку и продажу новых ценных бумаг, предоставление финансовых услуг по привлечению капитала, предоставление или участие в новых кредитах", а также запрещает "содействие любым транзакциям, связанными с криптовалютой, с целью обхода ограничений".

Кроме того, власти республики ввели "экспортный контроль в отношении предметов, которые могут использованы в качестве вооружения для нанесения вреда или ущерба Украине, а также предметов, используемых для проведения наступательных киберопераций". В Россию запрещены поставки товаров военного назначения, а также всех товаров из категорий "электроника", "компьютеры", "телекоммуникация и информационная безопасности".