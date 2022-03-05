В Финляндии готовы обсуждать вопрос о членстве в НАТО

5 мар. 7:51

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в стране готовы к обсуждению членства в НАТО.

"У нас изменившаяся ситуация как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые мы видим, что большинство выступает за, согласно опросам. Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом", - сказал политик в интервью телеканалу Fox.

Президенты США и Финляндии Джо Байден и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, в котором затронули вопрос важности политики "открытых дверей" НАТО.

"Президенты обязались начать процесс, который бы укрепил американо-финляндское сотрудничество в сфере безопасности и проводился бы в тесной координации с другими скандинавскими странами. Президенты также обсудили важность политики "открытых дверей" НАТО", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Ранее финский премьер-министр Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности.