Синоптики рассказали о погоде в рабочую субботу

5 мар. 7:04

В Москве и Подмосковье 5 марта ожидается до плюс двух градусов тепла, местами слабые осадки.

"На северо-западной окраине циклона погода в Московском регионе предстоящим днем обещает быть облачной и со слабыми осадками. Из-за отсутствия солнечных лучей суточный температурный ход будет совсем небольшим: в Москве максимальная температура воздуха составит от минус 1 до плюс 2 градусов, по области от минус 3 до плюс 2", - сообщает портал "Метеоновости".

Северный ветер 5-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с.