В России у пациентов с ковид стали выявлять "черную плесень"

5 мар. 6:50

В Тюмени врачи диагностировали и успешно вылечили "черную плесенью" у восьми пациентов с коронавирусом, сообщает портал Ura.ru.

"Агрессивная грибковая инфекция - мукормикоз, или "черная плесень", считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19", - сообщили в пресс-службе Областной клинической больницы №2.

Мукормикоз начинается с заложенности носа, затем у пациента появляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Опасный грибок поражает слизистые и может перейти на кости и хрящи черепа. Пациенты с «черной плесенью» не редко имеют тяжелые последствия болезни, многие умирают.